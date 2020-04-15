Вида получил новый вариант продолжения карьеры в топ-чемпионате – трансферу может поспособствовать пандемия коронавируса

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида имеет шанс перебраться в чемпионат Франции.

Бешикташ испытывает финансовые трудности из-за пандемии коронавируса и будет вынужден продавать своих лидеров, утверждает Spor Magazin.

Вида может перебраться на Туманный Альбион за кругленькую сумму

По информации издания, одним из претендентов на уход является бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида. Контракт вице-чемпиона мира завершается летом 2022, поэтому стамбульцы могут рассчитывать на достойную компенсацию.

Также отмечается, что в борьбу за 30-летнего хорвата вступил Марсель. Руководство французского клуба уже подготовило Бешикташу предложение в размере 6 миллионов евро. Правда, это меньше, чем за Виду готовы заплатить английские клубы.

Напомним, Вида выступал за Динамо с 2013 по 2018 годы и завоевал с киевлянами два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок страны.

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