Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поедет на чемпионат мира в прекрасном настроении.

Вчера экс-динамовец сыграл свой 100-й поединок в футболке "клетчатых". 33-летний Вида заменил Ловрена на 58-й минуте товарищеского матча против Саудовской Аравии.

Защитник дебютировал за национальную сборную еще в мае 2010 года. С тех пор Домагой наиграл 100 матчей, оформил 4 гола, 3 ассиста и стал вице-чемпионом мира на прошлом Мундиале. По случаю юбилея игроку подготовили целый ряд подарков – памятную футболку, медаль и большой торт с поздравлением.

На ЧМ-2022 Хорватия будет играть в группе F. Соперниками вице-чемпионов мира станут Бельгия, Канада и Марокко. Первый поединок "клетчатые" сыграют 23 ноября против марокканцев.

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