Вида может перейти в Вест Хэм

Хорватский центрбек Бешикташа Домагой Вида может оказаться в лондонском Вест Хэме.

"Молотки" включились в гонку с Ливерпулем и Эвертоном за 29-летнего защитника, сообщает Milliyet.

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По информации турецкого издания, Вест Хэм уже предложил за Виду 22 млн евро. Таким образом, лондонцы улучшили предложение "красных" и "ирисок", которые выражали готовность отдать за хорвата на 2 млн евро меньше.

Однако боссы Бешикташа на фоне удачной игры Домагоя Виды на ЧМ-2018 желают получить за него не менее 35 млн. Ранее была информация, что мадридский Атлетико готов заплатить эту сумму.

Отметим, что вторую часть сезона 2017/18 Вида провел в стамбульском Бешикташе. До этого в течение 5 лет он был в составе киевского Динамо, где, в частности, играл с летним новичком Вест Хэма Андреем Ярмоленко.

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