Вида и Ко по-королевски отпраздновали "золотой дубль" – вместо автобуса Бешикташ использовал яхту
Очередное чемпионство Бешикташ отметил с размахом. "Орлы" нашли для этого оригинальный способ.
Организовать традиционный для таких случаев парад на улицах Стамбула пока невозможно из-за карантина, но клуб нашел возможность быть ближе к своим болельщикам.
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Бешикташ организовал для команды специальную яхту, на которой игроки устроили помпезное празднование. Болельщики плыли рядом на своих судах, а те, у кого подобной возможности не было, собирались на березу и на мостах.
Напомним, Бешикташ завоевал чемпионство лишь в последнем туре чемпионата Турции. Одним из героев решающего матча, и сезона в целом, стал Домагой Вида. Экс-динамовец забил гол в чемпионском матче против Гезтепе. Вчера "орлы" также выиграли Кубок Турции, оформив "золотой дубль".
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