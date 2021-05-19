Организовать традиционный для таких случаев парад на улицах Стамбула пока невозможно из-за карантина, но клуб нашел возможность быть ближе к своим болельщикам.

Бешикташ благодаря голу Виды стал чемпионом, а Фенербахче остался без ЛЧ – фантастическая развязка чемпионата Турции

Бешикташ организовал для команды специальную яхту, на которой игроки устроили помпезное празднование. Болельщики плыли рядом на своих судах, а те, у кого подобной возможности не было, собирались на березу и на мостах.

Напомним, Бешикташ завоевал чемпионство лишь в последнем туре чемпионата Турции. Одним из героев решающего матча, и сезона в целом, стал Домагой Вида. Экс-динамовец забил гол в чемпионском матче против Гезтепе. Вчера "орлы" также выиграли Кубок Турции, оформив "золотой дубль".

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