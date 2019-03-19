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Вице-президент Ворсклы: Решения, что у команды будет новый тренер, нет

19 марта 23:27 11 Читати українською
Вице-президент Ворсклы: Решения, что у команды будет новый тренер, нет
Василий Сачко / фото: ФК Ворскла

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Василия Сачко.

"На сегодняшний день у нашей команды есть главный тренер. Задание по первой шестерке не выполнено. Мы в спокойном режиме определяемся с тем, как двигаться дальше.

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Никаких консультаций в отношении кого-то другого мы не начинали, так как решения о том, что у нас будет новый тренер, нет. Как только такое решение будет принято, я его озвучу. А то, что кто-то где-то сказал – это только слухи", – сказал Лысак в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, в матче заключительного тура первого этапа УПЛ Ворскла сыграла вничью с аутсайдером первенства Арсеналом-Киев (2: 2) и не смогла попасть в первую шестерку.

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Василий Сачко Василий Сачко Олег Лысак
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