Экс-вице-президент УПЛ спрогнозировал значительное увеличение количества болельщиков на стадионах

Экс-вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский уверен, что популяризация чемпионата Украины будет только расти.

"Может ли УПЛ быть успешным продуктом? Сто процентов. Интерес к футболу есть, это самое главное. Сборную Украины у нас по разным оценкам готовы смотреть от 8 до 12 млн человек. Это огромная аудитория.

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Если клубный внутренний футбол будет смотреть даже 1 млн регулярно – это огромная аудитория. Потенциал велик. Нет никаких причин, почему мы не можем собирать по 12-13 тысяч на матч", – цитирует Ключковского Tribuna.com.

На данный момент средняя посещаемость нынешнего сезона УПЛ – 4 934 зрителей.

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