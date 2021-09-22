Хозяев на поле с капитанской повязкой вывел вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. Скандальный политик уже 10 лет не появлялся в столь публичных матчах. К тому же вчера он сыграл вместе со своим сыном Демианом.

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К слову, Ронни Брюнсвийк является президентом Интера. После проигранного поединка он в раздевалке команды раздавал другим футболистам деньги. Отчетный матч стал для 60-летнего ветерана дебютным под эгидой КОНКАКАФ. Уникальный случай в истории.

В ответном матче в Гондурасе капитан Интера не сыграет, ведь находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом за торговлю наркотиками, поэтому не покидает территорию Суринама.

Добавим, что Брюнсвийк в 1985 году стал лидером повстанцев Суринамской освободительной армии и участником гражданской войны, которая длилась с 1986 по 1992 год. В 2002 году Брюнсвийк получил должность вице-президента Суринама.

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