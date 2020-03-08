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Вице-президент Мариуполя: Пришло время, когда вместо составов игроков достаточно указывать судейскую бригаду

21:50 84 Читати українською
Вице-президент Мариуполя: Пришло время, когда вместо составов игроков достаточно указывать судейскую бригаду
Андрей Санин / ФК Мариуполь

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин отреагировал на решение арбитра удалить сразу трех игроков команды Александра Бабича в матче с СК Днепр-1.

68’ Алексей Чичиков
81’ Сергей Булеца
88’ Алексей Чичиков
 
Сергей Чоботенко 22’
Сергей Яворский 39’
Даниил Игнатенко 76’
22’ Сергей Чоботенко
39’ Сергей Яворский
68’ Алексей Чичиков
76’ Даниил Игнатенко
81’ Сергей Булеца
88’ Алексей Чичиков

"Похоже, настало то время, когда вместо составов игроков достаточно указывать только судейскую бригаду. Ведь именно она делает результат всего матча", – написал Санин на своей странице в фейсбуке.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

Напомним, сегодняшний матч против СК Днепр-1 Мариуполь заканчивал с 8 игроками на поле – арбитр Евгений Арановский удалил Яворского, Чоботенко и Игнатенко. В итоге команда Бабича потерпела разгромное поражение и не смогла выйти в первую шестерку УПЛ.

Мариуполь ввосьмером уступил СК Днепр-1 и вылетел из первой шестерки

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Теги
Евгений Арановский Андрей Санин СК Днепр-1 - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
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