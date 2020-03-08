Вице-президент Мариуполя: Пришло время, когда вместо составов игроков достаточно указывать судейскую бригаду

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин отреагировал на решение арбитра удалить сразу трех игроков команды Александра Бабича в матче с СК Днепр-1.

"Похоже, настало то время, когда вместо составов игроков достаточно указывать только судейскую бригаду. Ведь именно она делает результат всего матча", – написал Санин на своей странице в фейсбуке.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

Напомним, сегодняшний матч против СК Днепр-1 Мариуполь заканчивал с 8 игроками на поле – арбитр Евгений Арановский удалил Яворского, Чоботенко и Игнатенко. В итоге команда Бабича потерпела разгромное поражение и не смогла выйти в первую шестерку УПЛ.

Мариуполь ввосьмером уступил СК Днепр-1 и вылетел из первой шестерки