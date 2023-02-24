Леонид Ашкенази, который был вице-президентом Динамо, попал в затруднительную ситуацию в связи с недавним журналистским расследованием.

"Украинская правда" выпустила расследование в отношении Леонида Ашкенази, вице-президента Динамо. Отмечается, что чиновник выехал из Украины в испанскую Марбелью благодаря справке от Министерства обороны, что он является специалистом по летательным аппаратам. Ему в тот момент было 59 лет (призывной возраст).

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В Испании он проводил встречи с различными бизнесменами, в том числе российского происхождения. В частности, к нему приезжал бывший вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Петровский, который позже подвозил на встречу российского бизнесмена Илью Хайкина. "Украинская правда" утверждает, что бизнесмен имеет британский паспорт и с помощью Ашкенази планирует зайти в строительный бизнес в Украине.

Кроме этого, Леонид якобы живет в отеле Premier Palace бесплатно, хотя сам функционер отрицает эту информацию. Premier Palace принадлежит к группе отелей Premier, которой владеет Наталья Селиванова – гражданская жена одного из лидеров приближенной к Кремлю "Лужниковской группы" Михаила Воеводина.

Сам Ашкенази отрицает свои связи с "Лужниковской группой". 26 декабря 2022 года его задержали на границе и обнаружили в его телефоне около 200 контактов из России. Он утверждает, что это связано с его футбольными делами.

Интересно, что Динамо в комментарии Tribuna отметило, что Ашкенази не работает в клубе с января 2022 года. Информация о нем на сайте была на сайте "бело-синих" еще 22 февраля 2023 года.

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