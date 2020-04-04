Вице-президент Барселоны сдал положительный тест на коронавирус – известно состояние функционера

Тревожные новости пришли из лагеря Барселоны.

Коронавирус добрался до первого вице-президента Барселоны Жорди Кардонера, сообщает Mundo Deportivo.

Умер легендарный защитник Реала, который выиграл 11 титулов

57-летний функционер находится в удовлетворительном состоянии, а врачи прогнозируют ему быстрое выздоровление.

На сегодняшний день в Испании около 120 тысяч случаев инфицирования коронавируса, из которых более 11 тысяч летальных.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо