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Вице-президент Барселоны сдал положительный тест на коронавирус – известно состояние функционера

13:17 50 Читати українською
Вице-президент Барселоны сдал положительный тест на коронавирус – известно состояние функционера
Жорди Кардонер / Фото ФК Барселона

Тревожные новости пришли из лагеря Барселоны.

Коронавирус добрался до первого вице-президента Барселоны Жорди Кардонера, сообщает Mundo Deportivo.

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57-летний функционер находится в удовлетворительном состоянии, а врачи прогнозируют ему быстрое выздоровление.

На сегодняшний день в Испании около 120 тысяч случаев инфицирования коронавируса, из которых более 11 тысяч летальных.

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коронавирус Барселона Барселона Испания
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