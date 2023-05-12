"Мы не в реанимации, но еще под капельницей. Мы до сих пор в больнице. На мой взгляд, мы достигаем успехов. Я просил о двух годах терпения, чтобы сфокусировать ситуацию на экономических вопросах, и мы их получили.

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Барселона провела очень активные трансферные окна. Результаты доказывают, что сейчас у нас более конкурентоспособная команда. Если бы мы хотели зарабатывать, могли бы себе позволить это, потому что у нас есть престижные игроки.

Было проведено немало работ, чтобы уменьшить бюджет, в частности, из-за сокращения фонда оплаты труда. Но с фиксированной картиной тех, кто в команде и должен быть в ней в следующем сезоне, мы выйдем на цифру около 480 миллионов фонда заработной платы, то есть на ту цифру, к которой мы стремились.

Мы хотели бы иметь в общей сложности, не только с первой командой, 550 миллионов евро, как максимальную сумму. Сейчас эта цифра еще больше. Надо это изменить", – цитирует Ромеу Marca.

Напомним, Барселона оказалась в непростой ситуации из-за высоких заработных плат игроков и влияния пандемии коронавируса. Понемногу клуб улучшает свое финансовое положение и уверенно идет к чемпионству в Ла Лиге.

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