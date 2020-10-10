"Я против тезиса о том, что мы все сделали неправильно, что наше управление Барселоной было катастрофой. Спортивные результаты, стратегические и экономические планы подтверждают мои слова. К вирусу мы генерировали 200 млн прибыли и тратили по принципу "деньги на поле, а не в банке". У нас были лучшие в мире игроки: Месси, Хави и Иньеста.

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Мы подписали Неймара, Суареса, Ракитича и тер Штегена, которые сыграли очень важную роль. В прошлом году приехали де Йонг и Гризманн, чемпион мира. Мы подписали игроков на 1,6 млрд евро и продали на 900 млн. Если убрать 222 млн за Неймара, будет почти 700 млн евро на продажах.

Кроме того, мы открыли собственный продакшн и запустили интернет-продажи, центр инноваций, открыли офисы в Шанхае и Нью-Йорке. Фонд клуба вырос и помогает обществу. И все это нужно ценить.

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Бывают поражения и победы, ошибки и успехи. Но наши успехи намного перевешивают ошибки, которые тоже есть. Говоря спортивным языком, за десять лет команда выиграла шесть раз в чемпионате, пять раз в Кубке и дважды в Лиге чемпионов. Мы не были игроками, однако участвовали в этом", – поделился Моиш в интервью Mundo Deportivo.

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