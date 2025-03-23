Полузащитника Барри Таун Эвана Пресса приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в суде Ньюпорта после того, как он признал себя виновным в причастности к торговле наркотиком. Об этом сообщает Mirror.

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Пресс – ключевой игрок уэльской команды. В текущем сезоне 24-летний игрок сыграл в каждом матче за полупрофессиональный Барри Таун в Премьер-лиге Уэльса. В 19 из 33 матчей он выходил на поле с капитанской повязкой. Эван выступает за свой клуб с 2018 года. В общем отыграл в 187 играх, забив 11 голов.

Барри Таун семь раз в своей истории завоевывал титул чемпиона Уэльса. Дважды команда играла с Динамо в Лиге чемпионов – в сезонах 197/98 и 1998/99. В обоих случаях киевляне громили соперника по сумме двух встреч (6:0 и 10:1).

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