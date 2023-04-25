На 87-й минуте матча с Унионом (0:1) форвард менхенгладбахской Боруссии Маркус Тюрам схватился за пах и покинул поле, явно прихрамывая.

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Опасения тренерского штаба подтвердились. Во вторник, 25 апреля, Боруссия сообщила в своём Твиттере, что Тюрам порвал волокна в приводящих мышцах. Вице-чемпион мира в составе сборной Франции выбыл "до дальнейших уведомлений". Согласно Kicker, зачастую подобные травмы требуют перерыва от 6 до 8 недель, что означало бы досрочным концом сезона для форварда.

Тюрам провёл за Боруссию в этом чемпионате Германии 28 матчей, забив 13 мячей и оформив 6 голевых передач. Он – лучший бомбардир команды.

Летом Маркус станет свободным агентом, и, скорее всего, покинет клуб.

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