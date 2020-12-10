"Все хорошо. Очень хорошо, что подарили болельщикам и себе евровесну. Хотелось бы в Лиге чемпионов продолжить путь, но могли и вылететь. Поэтому хорошо, что так получилось. Была перекладина в первом тайме, хорошо пробил Мартинес, кажется.

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В чем залог уверенной игры? Во-первых – это тактика тренерского штаба, а во-вторых – каждый игрок, который был на поле и на скамейке. Думаю, что каждый верил друг в друга, в нашу футбольную семью. Поэтому получилось сдержать их.

В конце пошла подача, я сыграл на выходе, считаю, что на мне был фол. Но судья решил по-другому. Для меня это странное решение, но все обошлось. С коленом, надеюсь, что все будет хорошо, просто ушиб. Был еще момент, когда Лукаку спас, но везет сильнейшим", – сказал Трубин в комментарии каналу "Футбол".

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