Форвард Лусиано Вьетто решил покинуть Европу и присоединился к Аль-Хилялю из Саудовской Аравии.

Аргентинец полноценно перешел в Аль-Хиляль из лиссабонского Спортинга, сообщает официальный твиттер клуба.

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Сумма трансфера составила 7 млн евро, из которых половину получит Атлетико – предыдущий клуб Лусиано. Отметим, что Аль-Хиляль возглавляет Разван Луческу – сын главного тренера Динамо, а за команду выступают такие известные игроки как Себастьян Джовинко и Бафетемби Гомис.

К слову, Вьетто провел в составе Спортинга 35 матчей в прошлом сезоне, записав в свой актив 8 голов и 5 ассистов.

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