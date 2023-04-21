Защитник Миная Дмитрий Немчанинов сможет остаться в футболе и после завершения игровой карьеры.

Паблик "Подслушано Волынь Луцк" в Instagram опубликовал фотографию с тренерским дипломом категории C, который получил Дмитрий Немчанинов.

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Этот документ дает право работать с юношескими и детскими командами. Интересно, что Немчанинов еще не завершил карьеру.

Сейчас Дмитрий выступает за Минай в чемпионате Украины, где является почти незаменимым игроком – 19 матчей и 1 результативная передача.

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