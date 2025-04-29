Экс-голкипер нескольких украинских клубов Евгений Боровик высказал свое мнение относительно того, кого считает лучшим вратарем в современной истории Украины.

– На каких голкиперов вы равнялись?

– В детстве – на Сашу Шовковского, Петера Шмейхеля. Когда стал чуть старше, то ориентировался на Икера Касильяса.

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Из современных мне очень нравится Мануэль Нойер со своими нестандартными вещами, которые он принес в мировой футбол еще со времен выступлений за Шальке, когда начал бегать и играть ногами практически по всему полю.

– Шовковский – лучший голкипер в новейшей истории Украины?

– Ну, со своим бэкграундом он – лучший вратарь Украины. Это 100%.

– Кто лучше: Шовковский или Нойер?

– Нойер, конечно. Он – вообще безумный. Да, иногда ошибается, но то, что делает – это фантастика какая-то , – сказал Боровик в интервью Украинскому футболу.

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