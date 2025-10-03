Легия уступила Самсунспору (0:1), а эпизод с участием Енджейчика произошел в конце игры. Все началось с того, что игрок турецкой команды Зеки Явру остался на газоне, показывая, что у него судороги, и он не может продолжать игру.

Именно в этот момент Енджейчик решил вмешаться. Он схватил Явру за ногу и попытался вытащить его за пределы поля. Соперники и судья сразу же вмешались, а польский ветеран еще и получил за это справедливую желтую. Скриншоты же с эпизодом завирусились, в частности, в твиттер-аккаунте такого статусного издания как The Athletic, набрав почти 50 тысяч просмотров.

К слову, Легия так и проиграла со счетом 0:1, пропустив еще на 10-й минуте. Райович на 81-й минуте сумел сравнять счет, но взятие ворот так и не засчитали из-за офсайда.

