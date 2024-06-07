Вратарь Ливерпуля Адриан вот-вот станет свободным агентом и уже подыскивает себе новый клуб.

В конце июня контракт Адриана с Ливерпулем подойдёт к концу, и "красные" не намерены продлевать соглашение. Как информирует Mundo Deportivo, в услугах 37-летнего ветерана заинтересован Бетис. Сообщается, что середняк Ла Лиги рассматривает испанца в качестве резервного голкипера.

Саутгейт объяснил "спорные решения" по поводу заявки сборной Англии на Евро-2024

Бетис остался без основного вратаря – Клаудио Браво уже покинул клуб. По некоторым слухам действующего первого номера "зелёно-белых" Руя Силву сватают в чемпионат Португалии. Таким образом, в команде Мануэля Пеллегрини останется только Франсиско Виеитес.

Бетис намерен подписать голкипера Лас-Пальмаса Альваро Вальеса в качестве своего нового основного вратаря. Если Адриан захочет подписать контракт с Бетисом, ему придётся согласиться на роль резервиста. Напомним, что Адриан является воспитанником "зелёно-белых".

Лунин "соблазнил" испанскую женщину-политика, Рюдигер тыкал "факи", Анчелотти подставил ребенка – парад Реала после ЛЧ