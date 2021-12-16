Роман Зуб, выступавший в свое время за львовские Карпаты и ряд других клубов, уже выписан из больницы и продолжает реабилитацию дома.

Экс-полузащитник "зелено-белых" пережил сложное хирургическое вмешательство. 54-летнему Роману Зубу заменили два клапана сердца, а операция длилась почти 9 часов. Об этом сообщил официальный сайт Карпат.

Ветеран Карпат со сложным недугом нуждается в помощи

В настоящее время бывший хавбек находится дома и проходит реабилитацию. Экс-игрок львовского клуба чувствует себя более-менее нормально и поблагодарил неравнодушных за помощь.

Напомним, Роман Зуб успел поиграть за ряд украинских клубов – Карпаты, Прикарпатье, Нива Винница, Заря, Волынь и другие. Имеет опыт выступлений и за рубежом – в 1993 году поиграл за варшавскую Легию и именно там сдал положительный тест на допинг. Повторная проба дала отрицательный результат, но дисквалификацию с украинца так не сняли.

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