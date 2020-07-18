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Ветеран Эйбара отдал свою зарплату персоналу клуба – поступок дня

18 июля 15:11 - Читати українською
Ветеран Эйбара отдал свою зарплату персоналу клуба – поступок дня
Пабло де Бласис / Фото Marca

Хавбек Эйбара Пабло де Бласис решил попрощаться с клубом благородным поступком.

Пабло де Бласис, чей контракт с Эйбаром истекал в конце июня, решил остаться в клубе и помочь свои команде доиграть сезон Ла Лиги.

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Более того, 32-летний аргентинец отказался от своей зарплаты за последние три недели и отдал деньги поварам и персоналу с прачечной "оружейников", сообщает Marca.

В нынешнем сезоне Примеры Бласис провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами. За тур до окончания текущего розыгрыша чемпионата Испании Эйбар расположился на 13-й строчке.

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