Полузащитник Мусса Сиссоко решил не утруждать себя выступлениями в Чемпионшипе.

Нант на своем официальном сайте объявил о подписании француза из Уотфорда. Личный контракт рассчитан на 2 года.

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Сиссоко еще зимой 2013 покинул родину, перейдя из Тулузы в Ньюкасл. С того момента 32-летний хавбек успел поиграть за "сорок", Тоттенхэм и Уотфорд, с которым вылетел в Чемпионшип по итогам прошлого сезона. Также Мусса провел 71 матч за сборную Франции, в том числе брал "серебро" домашнего Евро-2016.

Добавим, что Нант выиграл прошлый розыгрыш Кубка Франции и завоевал прямую путевку в группу Лиги Европы.

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