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Капитан Александрии близок к завершению карьеры из-за тяжелой травмы

21:11 126 Читати українською
Капитан Александрии близок к завершению карьеры из-за тяжелой травмы
Запорожан против Динамо / Сайт киевлян

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил последние новости из лагеря команды.

"В матче против Ворсклы команда продемонстрировала хорошую игру, особенно в первом тайме. Мы могли забивать и больше. Были хорошие комбинации, но иногда ребята переигрывали. Есть еще вопросы по реализации моментов, но в целом разочарований нет. Доволен кондициями футболистов, учитывая , что работаем только 10 дней. С каждым днем футболисты добавляют, и к возобновлению чемпионата команда будет готова.

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По травмированным. К большому сожалению, у нас таких двое. Если у Романа Вантуха незначительное повреждение, то у многолетнего капитана команды Андрей Запорожана разрыв ахилла. Впереди операция в Киеве. Затем Андрей примет решение о своей дальнейшей судьбе. Скорее всего, он завершит карьеру. Я говорил с президентом клуба Сергеем Кузьменко, и мы предложили Андрею тренерскую работу в клубе. По календарю на следующие дни – завтра у команды выходной, а потом будем готовиться к игре с Черкащиной", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

Добавим, что Запоржан выступает за Александрию с 2008-го. 37-летний защитник провел за "желто-черных" более 300 матчей, дослужившись до звания капитана.

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Владимир Шаран Владимир Шаран Андрей Запорожан Андрей Запорожан Александрия Александрия
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