Ветеран Адурис продлил контракт с Атлетиком

Форвард Атлетика Ариц Адурис даже не думает о завершении карьеры.

Нападающий подписал новое соглашение, информирует официальный сайт Атлетика.

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Контракт рассчитан до лета 2020 года, то есть баск проведет в команде еще как минимум один сезон. В феврале Адурису исполнилось 38 лет, но ветеран продолжает свои выступления на высшем уровне. Ранее он играл за такие команды, как Мальорка, Валенсия и Вальядолид.

В сезоне 2018/19 возрастной форвард отметился 2 голами в 20-ти матчах.

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