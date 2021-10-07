"Честно, ждал именно такого проекта: когда пригласит клуб, который будет ставить серьезные задачи. Сейчас стоит задача вывести Кривбасс в УПЛ, а потом там вести борьбу за места в верхней части турнирной таблицы. Это очень солидный проект, и, думаю, со временем мы действительно будем ставить высокие цели уже в УПЛ.

"Было неожиданно": Бабич отреагировал на назначение в Кривбасс

Я подписал контракт с Кривбассом до конца сезона, это нормальная ситуация. А уже потом мы поймем, насколько подходим друг другу. Я должен отработать свой контракт и выполнить задачу на сезон, а затем руководство будет решать судьбу моего тренерского штаба в клубе", – цитирует Бабича официальный сайт Кривбасса.

Напомним, 42-летний специалист возглавил криворожцев 2 октября – в должности главного тренера он заменил Геннадия Приходько.

Оболонь одолела Ниву Т и продолжила гонку за лидерами, Кривбасс победил Волынь и вернулся на 2 место Первой лиги