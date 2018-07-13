Вестергор стал игроком Саутгемптона

Экс-защитник Боруссии М Янник Вестергор подписал контракт с Саутгемптоном.

Саутгемптон на своем официальном сайте сообщил о подписании 4-летнего контракта с защитником Боруссии М и сборной Дании Янником Вестергором.

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Датчанин провел чуть менее 200 матчей в Бундеслиге в составе Хоффенхайма, Вердера и Боруссии М.

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