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Вест Хэм зимой пытался подписать Сапату – лондонцы предлагали 40 млн евро

11 февраля 12:25 80 Читати українською
Вест Хэм зимой пытался подписать Сапату – лондонцы предлагали 40 млн евро
Дуван Сапата / wvphotos

Форвард Аталанты Дуван Сапата мог оказаться в Лондоне.

По информации сайта Джанлуки Ди Марцио, Аталанта отказалась продавать нападающего Дувана Сапату в Вест Хэм несмотря на солидное 40-миллионное предложение.

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Итальянский клуб не захотел продавать Сапату, ведь он сейчас является главной ударной силой в атаке Аталанты. К тому же, клуб борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Не исключено, что "молотобойцы" вернутся к варианту с приглашением Дувана летом.

В июле 2018 Аталанта арендовала Сапату у Сампдории на два года за 14 млн евро с опцией выкупа за 12 млн.

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