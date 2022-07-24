Нападающий Сассуоло Джанлука Скамакка в ближайшее время должен стать игроком Вест Хэма.

О договоренности по трансферу Скамакки сообщил генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали.

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Сумма перехода составит 36 млн. евро и еще 6 млн. бонусами. Кроме этого "нероверди" получат 10% от последующей продажи итальянца.

Добавим, что в прошлом сезоне Скамакка сыграл в 38 матчах за Сассуоло, отличившись 16 голами и 1 ассистом.

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