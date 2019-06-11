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Вест Хэм заплатит Вильярреалу конкурента Ярмоленко 27 миллионов евро

14:12 47 Читати українською
Вест Хэм заплатит Вильярреалу конкурента Ярмоленко 27 миллионов евро
Пабло Форналс / фото из соцсетей

Полузащитник Вильярреала Пабло Форналс вскоре сменит команду.

Лондонский Вест Хэм близок к подписанию контракта с вингером Вильярреала Пабло Форналсом, сообщает Marca.

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По информации издания, стороны практически согласовали все детали, "желтая субмарина" получит за своего игрока 27 миллионов евро.

23-летний испанец, который может сыграть на позиции Андрея Ярмоленко, в прошлом сезоне провел за Вильярреал 47 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач.

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