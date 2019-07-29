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Вест Хэм заинтересован в услугах Адебайора

20:07 50 Читати українською
Вест Хэм заинтересован в услугах Адебайора
Эммануэль Адебайор и Криштиану Роналду / Фото Daily Mail

Форвард Эммануэль Адебайор имеет шанс вернуться на Туманный Альбион.

Вест Хэм намерен усилить атакующую линию Эммануэлем Адебайором, сообщает The Sun.

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Недавно 35-летний форвард покинул турецкий Истанбул Башакшехир и находится в статусе свободного агента.

Конкуренцию "молотобойцам" в охоте за Эммануэлем могут составить Уотфорд, Шеффилд Юнайтед и Селтик. Напомним, тоголезец уже имеет опыт выступлений в АПЛ за Арсенал, Манчестер Сити и Тоттенхэм.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Адебайор провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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