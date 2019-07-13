Вест Хэм заинтересован в трансфере защитника Аякса

Защитник Аякса Джоэл Велтман следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге.

У Велтмана остался всего год контракта с амстердамским клубом, но защитник готов сменить прописку уже этим летом, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, подписать 27-летнего защитника готов лондонский Вест Хэм. Отмечается, что клуб Андрея Ярмоленко уже давно следит за нидерландцем.

Кроме того, на Велтман претендуют клубы из Италии, но сам футболист отдает преимущество переезду в английскую Премьер-лигу.

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В сезоне-2018/19 Велтман провел за Аякс всего 15 матчей во всех турнирах. В составе амстердамского клуба Джоэл выиграл национальный чемпионат и Кубок Голландии, а также добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов.