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Вест Хэм заинтересован в трансфере защитника Аякса

06:00 5 Читати українською
Вест Хэм заинтересован в трансфере защитника Аякса
Джоэл Велтман / фото из соцсетей

Защитник Аякса Джоэл Велтман следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге.

У Велтмана остался всего год контракта с амстердамским клубом, но защитник готов сменить прописку уже этим летом, сообщает Daily Mail.

Ярмоленко сыграл первый матч после тяжелой травмы и помог Вест Хэму победить на сборах Альтах

По информации издания, подписать 27-летнего защитника готов лондонский Вест Хэм. Отмечается, что клуб Андрея Ярмоленко уже давно следит за нидерландцем.

Кроме того, на Велтман претендуют клубы из Италии, но сам футболист отдает преимущество переезду в английскую Премьер-лигу.

Вест Хэм отметил год с момента подписания Ярмоленко веселым видеороликом

В сезоне-2018/19 Велтман провел за Аякс всего 15 матчей во всех турнирах. В составе амстердамского клуба Джоэл выиграл национальный чемпионат и Кубок Голландии, а также добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Вест Хэм Вест Хэм Англия Джоэл Велтман Джоэл Велтман Аякс Аякс
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