Вест Хэм вырвал победу у Хаддерсфилда, Лестер в меньшинстве одолел Бернли: 31-й тур АПЛ, матчи субботы

Вест Хэм перестрелял Хаддерсфилд в результативном матче, Ньюкасл спас ничью в игре с Борнмут, а Лестер в меньшинстве вырвал победу в Бернли в рамках 31-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии 2018/19, 31 тур

Бернли – Лестер – 1:2

Голы: Макнилл, 38 – Мэддисон, 33, Морган, 90

Удаление: Магуайр, 4

Борнмут – Ньюкасл – 2:2

Голы: Кинг, 48, (пен), 81 – Рондон, 45+5, Ритчи, 90+4

Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3

Голы: Нобл, 15, (пен), Огбонна, 75, Чичарито, 84, 90+1 – Бакуна, 17, Грант, 30, 65

Лестер вырвал победу в Бернли. Магуайр уже на 4 минуте подвел "лисиц", получив прямую красную карточку за грубый фол, но в меньшинстве Лестер вышел вперед благодаря голу Мэддисона. Впрочем, еще до перерыва Макнилл сравнял счет. Второй тайм проходил без забитых мячей, но Морган на 90-й минуте принес победу Лестеру.

Благодаря этой победе Лестер набрал 41 пункт и расположился на 10 строчке, Бернли с 30 очками остался рядом с зоной вылета.

Ньюкасл спасся в матче с Борнмутом. Кинг в каждом из таймов выводил "вишен" вперед, но Ньюкасл отыгрывался в конце каждой из половин. Перед перерывом счет сравнял Рондон, а в компенсированное время Ритчи спас ничейный счет.

Борнмут набрал 38 очков и расположился на 11 позиции, Ньюкасл с 35 пунктами остался тринадцатым.

Вест Хэм вырвал тяжелую победу в Хаддерсфилда. Нобл ударом с пенальти открыл счет в матче, но Бакуна и Грант до перерыва вывели гостей вперед. Хаддерсфилд была необходима победа в борьбе за выживание и Грант после перерыва сделал преимущество убедительным. Однако в "молотобойцев" оказался свой джокер. Сначала Огбонна сыграл один гол, а в конце матча Чичарито оформил дубль и спас победу для Вест Хэма.

Эта героическая победа подняла Вест Хэм на 9 позицию из 42 очками, Хаддерсфилд с 14 пунктами остался почти без шансов на выживание в АПЛ.