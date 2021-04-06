Крейг Доусон оставил свою подпись на полноценном контракте с Вест Хэмом, сообщает официальный сайт клуба.

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Права на 30-летнего защитника принадлежали Уотфорду, за "молотобойцев" Крейг выступал на правах аренды. Новое соглашение о сотрудничестве защитника с Вест Хэмом рассчитано до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне АПЛ Доусон провел 15 матчей, в которых даже успел отметиться тремя голами.

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