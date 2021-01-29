"Молоты" на своем официальном сайте объявили о выкупе 25-летнего алжирца у Брентфорда.

Вест Хэм выдал самое успешное начало года в своей истории – Ярмоленко сыграл в каждом матче

Нападающий провел первую половину сезона на правах аренды – 16 матчей, 2 гола и 2 ассиста. По неофициальной информации, Вест Хэм сразу заплатил Бренфторду 4 млн фунтов, а теперь отдал еще 21 млн. Контракт "алжирского Месси" рассчитан до 2026 года.

Добавим, что Бенрама в основном играет на левом фланге атаки, однако может и на правом, за который борются Боуэн и Ярмоленко.

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