Победа над Кристал Пэлас стала для команды Мойеса шестой подряд. В последний раз "молотки" теряли очки еще 29 декабря – нулевая ничья с Саутгемптоном.

Ассист конкурента Ярмоленко в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3

Для Вест Хэма это самое успешное начало календарного года за всю историю клуба, сообщает Opta. К таким результатам причастен и Андрей Ярмоленко, который выходил в каждом из 6 матчей. В сумме украинец наиграл 221 минуту, отметился одним голом и одним ассистом.

Добавим, что в следующем туре АПЛ Вест Хэму придется пройти серьезное испытание – домашний поединок против Ливерпуля.

Вест Хэм залетел в зону Лиги чемпионов, обыграв Кристал Пэлас – Ярмоленко получает крохи со стола, а конкуренты сияют