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Вест Хэм – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

20 июня 23:32 - Читати українською
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм Ярмоленко уступил Вулверхэмптону в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Вулверхэмптон.

 
Рауль Хименес 73’
Педру Нету 84’
73’ Рауль Хименес
84’ Педру Нету

Для украинского зрителя отчетный матч интересен, прежде всего, тем, что произошло возвращение на поле Ярмоленко. Дэвид Мойес доверил Андрею последние 10 минут, но это не спасло "молотов" от поражения.

Ярмоленко вернулся на поле после травмы – Вест Хэм безвольно проиграл Вулверхэмптону и может опуститься в зону вылета

Вулверхэмптон победил и набрал 46 очков, сравнявшись с Манчестер Юнайтед, который идет пятым. Вест Хэм с 27 баллами уже по итогам этого тура может опуститься в зону вылета.

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Видеоновости Англия Вулверхэмптон Вулверхэмптон Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Вулверхэмптон
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