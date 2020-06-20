Вест Хэм – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм Ярмоленко уступил Вулверхэмптону в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Вулверхэмптон.

Для украинского зрителя отчетный матч интересен, прежде всего, тем, что произошло возвращение на поле Ярмоленко. Дэвид Мойес доверил Андрею последние 10 минут, но это не спасло "молотов" от поражения.

Ярмоленко вернулся на поле после травмы – Вест Хэм безвольно проиграл Вулверхэмптону и может опуститься в зону вылета

Вулверхэмптон победил и набрал 46 очков, сравнявшись с Манчестер Юнайтед, который идет пятым. Вест Хэм с 27 баллами уже по итогам этого тура может опуститься в зону вылета.