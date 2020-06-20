Вест Хэм – Вулверхэмптон: Ярмоленко впервые в 2020 году попал в заявку на матч АПЛ – онлайн-трансляция поединка

Вест Хэм принимает Вулверхэмптон в 30-м туре Премьер-лиги. Андрей Ярмоленко оказался в запасе. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Вест Хэм – Вулверхэмптон стартует в 19:30 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал Setanta Sports.

Команды решают разные турнирные задачи – "волки" претендуют на еврокубки, а вот команда Андрея Ярмоленко борется за сохранение прописки в АПЛ. "Молотки" лишь благодаря лучшей разнице мячей не находятся в зоне вылета, поэтому крайне нуждаются в очках, а Вулверхэмптон после ничьей конкурентов (МЮ и Тоттенхэма) получил шанс улучшить свои позиции в борьбе за Лигу Европы и вплотную приблизиться к зоне ЛЧ.

На момент остановки чемпионата Вест Хэм выиграл только 1 матч из последних 5-ти, а вот подопечные Нуну Эшпириту Санту в последних 5-ти турах не потерпели ни одного поражения.

Андрей Ярмоленко оказался в запасе. Это первое появление украинца в заявке на матч АПЛ в 2020 году – как известно, украинец пропустил длительный срок из-за травмы бедра.

Вест Хэм – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча 20 июня 2020

Вулверхэмптон:

Вест Хем: