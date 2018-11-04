Вест Хэм впервые победил в матче АПЛ без Ярмоленко в стартовом составе

В матче 11 тура АПЛ Вест Хэм одолел Бернли со счетом 4:2. Интересно, что это первая победа лондонцев в АПЛ 2018/19 в поединке без Андрея Ярмоленко в стартовом составе.

Матч против Бернли в рамках 12 тура Премьер-лиги стал особенным для Вест Хэма. Мало того, что подопечные Пеллегрини победили впервые в 4-х последних поединках чемпионата, так еще и поединок против Бернли стал первым в АПЛ 2018/19, в котором Вест Хэм сумел одержать победу без Андрея Ярмоленко в стартовом составе.

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Ранее украинец 5 раз выходил в стартовом составе в матчах АПЛ, в этих поединках Вест Хэм дважды выиграл и дважды проиграл. Еще однажды была зафиксирована ничья. Без Ярмоленко в старте была другая картина – 6 матчей, в которых Вест Хэм потерпел 5 поражений и один раз сыграл вничью.

Напомним, Ярмоленко получил тяжелую травму в матче против Тоттенхэма и выбыл примерно на полгода.

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