Французский нападающий так и не заиграл в Лондоне. Летом 2019-го Вест Хэм отдал за игрока немецкому Айнтрахту 50 млн, сделав Алле самым дорогим приобретением в истории клуба. Сегодня Себастьян стал игроком Аякса за 22,5 млн.

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После прощания с Алле в распоряжении Дэвида Мойеса фактически остался один центрфорвард, но и Майкл Антонио слишком травматичен, чтобы отказаться от идеи приглашения нового нападающего. Главный тренер уже выбрал кандидата на замену.

По информации talkSPORT, в Лондон может вернуться Марко Арнаутович. Австриец летом 2019-го за 25 млн евро покинул Вест Хэм и перебрался в китайскую Суперлигу, чтобы заработать себе на послефутбольную старость. 11млн в год – именно столько платит ему Шанхай СИПГ. Отмечается, что сам Арнаутович очень хочет снова оказаться в АПЛ.

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