Лондонский клуб активно ищет усиление в центр полузащиты. На радаре несколько кандидатур.

"Молоты" до сих пор не смогли компенсировать потерю Марка Нобла, который в конце прошлого сезона завершил карьеру. Идея клуба состоит в том, что подписать сразу двух игроков. Главная цель – Лукас Пакета из Лиона. Переговоры продвигаются очень медленно.

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На второе вакантное место Вест Хэм планировал подписать Руслана Малиновского, но хавбек Аталанты больше склоняется к переходу в Тоттенхэм или Марсель. Альтернативой украинцу стал Ханс Ванакен, сообщает Sky Sports. Продолжаются торги с Брюгге по поводу компенсации.

Одноклубник Эдуарда Соболя четко дал понять, что хочет сменить клубную прописку. В прошлом сезоне Ванакен провел 50 матчей на клубном уровне (15 голов и 12 ассистов) и помог Брюгге выиграть чемпионат Бельгии. Неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой.