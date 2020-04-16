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Вест Хэм установил весомую цену на партнера Ярмоленко – Наполи ищет деньги

17:58 56 Читати українською
Вест Хэм установил весомую цену на партнера Ярмоленко – Наполи ищет деньги
Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Хавбек Вест Хэма Фелипе Андерсон может вернуться в Серию А.

Лондонский клуб отпустит Фелипе Андерсона не менее, чем за 50 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

Миколенко может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме

27-летним хавбеком активно интересуется Наполи. Напомним, бразилец имеет опыт выступлений в Италии, в 2018-м Вест Хэм приобрел его у Лацио за 38 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Андерсон провел 22 матча, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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