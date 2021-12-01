Челси вырвал победу над Уотфордом, несмотря на гол экс-звезды УПЛ, Вест Хэм остался в топ-4 АПЛ
Состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Англии. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.
Чемпионат Англии 2021/22, 14-й тур
Вест Хэм – Брайтон – 1:1
Голы: Соучек, 5 – Мопей, 89
Вулверхэмптон – Бернли – 0:0
Саутгемптон – Лестер – 2:2
Голы: Беднарек, 3, Адамс, 34 – Эванс, 22, Мэддисон, 49
Уотфорд – Челси – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Бонавентуре, 43 – Маунт, 29
Вест Хэм не удержал победу над Брайтоном. Уже на 5-й минуте Соучек вывел "молотков" вперед после передачи Форнальса. До перерыва "чайки" еще провели две вынужденные замены. В начале второго тайма Вест Хэм удвоил преимущество, но гол Антонио отменили из-за офсайда. А концовка встречи стала неудачной для подопечных Дэвида Мойеса – Мопей с передачи Лэмпти сравнял счет и спас ничью для Брайтона.
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Вулверхэмптон и Бернли разошлись миром. Несмотря на преимущество "волков" по владению мячом и количеству ударов (16 против 6), забить хотя бы гол в ворота Поупа так и не удалось.
Саутгемптон и Лестер расписали результативную ничью. Беднарек уже на 3 минуте вывел "святых" вперед", но Эванс на 22 минуте восстановил паритет. Че Адамс с передачи Рэдмонда снова вывел Саутгемптон вперед в счете, но старт второго тайма начался с гола Мэддисона. При ничейном счете команды продемонстрировали немало борьбы, но все завершилось боевой ничьей – 2:2.
Челси в проблемном матче таки одолел Уотфорд. Начало игры испортил инцидент с одним из фанатов, у которого произошло сердечное приступ. После обновления игры Челси открыл счет во встрече – Маунт расстрелял ворота после передачи Хаверца. Впрочем, Бонавентур умудрился выровнять положение еще до перерыва. Во втором тайме Томас Тухель сделал несколько замен, что принесло успех: Хаким Зиеш на 73 минуте принес победу лондонцам.
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