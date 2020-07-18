Вест Хэм – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм принимал Уотфорд в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Уотфорд на "Футбол 24".

Вест Хэм должен был забирать три очка, чтобы отдалиться от зоны вылета, поэтому концентрации подопечным Мойеса хватало.

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Уже в первом тайме благодаря голам Антонио, Соучека и Райса лондонцы сняли все вопросы о победителе игры. После перерыва Дини сумел отличиться голом престижа.

Украинский хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, но результативными действиями не отличался.

Победа фактически сохранила для Вест Хэма прописку в АПЛ, а вот Уотфорд расположился в шаге от зоны вылета на расстоянии трех очков.

Вест Хэм уверенно победил Уотфорд – "молотобойцы" де-факто сохранили прописку в АПЛ, Ярмоленко сыграл 14 минут