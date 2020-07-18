toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вест Хэм – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча

18 июля 00:29 - Читати українською
Вест Хэм – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Уотфорд – видео голов и обзор матча / Фото ФК Вест Хэм

Вест Хэм принимал Уотфорд в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Уотфорд на "Футбол 24".

6’ Майкл Антонио
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
 
Трой Дини 49’
6’ Майкл Антонио
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
49’ Трой Дини

Вест Хэм должен был забирать три очка, чтобы отдалиться от зоны вылета, поэтому концентрации подопечным Мойеса хватало.

"Доброе утро, Слава Украине!": как Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку

Уже в первом тайме благодаря голам Антонио, Соучека и Райса лондонцы сняли все вопросы о победителе игры. После перерыва Дини сумел отличиться голом престижа.

Украинский хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, но результативными действиями не отличался.

Победа фактически сохранила для Вест Хэма прописку в АПЛ, а вот Уотфорд расположился в шаге от зоны вылета на расстоянии трех очков.

Вест Хэм уверенно победил Уотфорд – "молотобойцы" де-факто сохранили прописку в АПЛ, Ярмоленко сыграл 14 минут

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15318
Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Уотфорд Уотфорд Видеоновости Вест Хэм - Уотфорд Андрей Андрей Ярмоленко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
42
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук