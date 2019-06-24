Вест Хэм требует у Манчестер Юнайтед сумасшедшую сумму за Диопа

Украина — 15:50 630
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"Я никогда не играл в Лиге чемпионов", – Караваев прокомментировал информацию о переходе в Динамо
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"Победа над Динамо – выдающийся успех Карпат". Как живет Жозе Мораиш – он феерит в Корее и готов вернуться в УкраинуИнтервью — 15:00 517
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Рудько покинул Динамо и перешел в ПафосУкраина — 14:50 525
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Булеца продлил контракт с Динамо и отправился в аренду в СК Днепр-1Украина — 14:28 279
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Бондарь и Сикан отправились на сборы с Шахтером – Каштру не взял нескольких игроковУкраина — 13:19 834