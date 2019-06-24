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Вест Хэм требует у Манчестер Юнайтед сумасшедшую сумму за Диопа

19:32 9 Читати українською
Вест Хэм требует у Манчестер Юнайтед сумасшедшую сумму за Диопа
Исса Диоп / фото из соцсетей

Защитник Вест Хэма Исса Диоп летом может покинуть лондонский клуб.

Вест Хэм планирует заработать значительную сумму на продаже своего защитника, сообщает France Football.

Вест Хэм начнет подготовку к новому сезону 11 июля – Ярмоленко может выйти на поле впервые после тяжелой травмы

По информации издания, "молотки" повесили на 22-летнего француза ценник в размере 84 миллионов евро. В то же время отмечается, что стороны могут договориться на сумме в 65 млн.

Ранее сообщалось, что Вес Хэм был готов обменять Диопа на форварда Манчестер Юнайтед Марсьяля.

Манчестер Юнайтед нацелился на одноклубника Ярмоленко

В сезоне 2018/19 Исса Диоп провел в составе Вест Хэма 33 поединка в АПЛ, забив 1 гол.

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Теги
Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Исса Диоп Исса Диоп
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