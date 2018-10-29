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Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

20 октября 16:54 964 Читати українською
Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ
Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча 20.10.2018 – АПЛ 2018/19

Вест Хэм Ярмоленко принимает Тоттенхэм в 9-м туре чемпионата Англии. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартует в субботу, 20 октября, в 17:00. Лондонское дерби состоится на местном Олимпийском. Тоттенхэм борется с Арсеналом за последнее, 4-е место в зоне ЛЧ – у обеих команд по 18 очков. Команда Андрея Ярмоленко после 3-матчевой успешной серии в АПЛ проиграла и сейчас находится на 15-м месте. Вест Хэм набрал 7 очков. Игру транслирует канал "Футбол 1".

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Вест Хэм: Фабиански – Сабалета, Диоп, Бальбуэна, Крессвелл – Райс – Снодграсс, Нобл – Ярмоленко, Арнаутович, Андерсон

Вест Хэм – Тоттенхэм: стартовые составы на матч АПЛ

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Уинкс, Дайер, Сиссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура

Англия9 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Тоттенхэм: Суббота 20 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 1
Тоттенхэм
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Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом Тоттенхэм Тоттенхэм Вест Хэм - Тоттенхэм
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