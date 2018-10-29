Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

Вест Хэм Ярмоленко принимает Тоттенхэм в 9-м туре чемпионата Англии. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартует в субботу, 20 октября, в 17:00. Лондонское дерби состоится на местном Олимпийском. Тоттенхэм борется с Арсеналом за последнее, 4-е место в зоне ЛЧ – у обеих команд по 18 очков. Команда Андрея Ярмоленко после 3-матчевой успешной серии в АПЛ проиграла и сейчас находится на 15-м месте. Вест Хэм набрал 7 очков. Игру транслирует канал "Футбол 1".

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Вест Хэм: Фабиански – Сабалета, Диоп, Бальбуэна, Крессвелл – Райс – Снодграсс, Нобл – Ярмоленко, Арнаутович, Андерсон

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Уинкс, Дайер, Сиссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура