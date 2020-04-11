toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Вест Хэм сократит финансирование персонала клуба – Ярмоленко и компания отличились благородным поступком

11:03 19 Читати українською
Вест Хэм сократит финансирование персонала клуба – Ярмоленко и компания отличились благородным поступком
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Вест Хэм объявил о ряде мер для функционирования клуба в условиях пандемии.

Игроки Вест Хэма решили спасти персонал лондонского клуба от увольнения и сокращений зарплат, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко стал одной из главных причин бешеных долгов Вест Хэма

Андрей Ярмоленко вместе с партнерами будут жертвовать из своих зарплат определенную часть, чтобы поддерживать работников "молотобойцев". К этой инициативе присоединились руководители клуба и главный тренер Дэвид Мойес – их заработки уменьшатся на 30%.

После 29-ти туров АПЛ Вест Хэм находится на 16-й строчке турнирной таблицы.

Ярмоленко у Вест Хемі 2020/21: продати не можна залишити – думка британського ЗМІ, який озвучив вердикт українцю

blog_ava
Как будут выглядеть звезды после карантина – забавные образы в стиле Робинзона Крузо
08:00
128
Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Девид Мойес Девид Мойес Украинцы за рубежом коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
25
мин
Реймс
21:00
Тулуза
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук