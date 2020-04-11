Вест Хэм сократит финансирование персонала клуба – Ярмоленко и компания отличились благородным поступком

Россия — 10 апр 834
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Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо
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Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцуАнглия — 10 апр 482
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Хто вибив Динамо із Кубка чемпіонів, а кого вважали геєм? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 10 апр 230
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Руководство Барселоны разваливается – 6 директоров подали в отставкуИспания — 10 апр 389
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25-летний футболист трагически погиб, но спас жизнь 7 человек – клубы со всего мира почтили егоАнглия — 9 апр 2172