Вест Хэм сократит финансирование персонала клуба – Ярмоленко и компания отличились благородным поступком

Вест Хэм объявил о ряде мер для функционирования клуба в условиях пандемии.

Игроки Вест Хэма решили спасти персонал лондонского клуба от увольнения и сокращений зарплат, сообщает официальный сайт клуба.

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Андрей Ярмоленко вместе с партнерами будут жертвовать из своих зарплат определенную часть, чтобы поддерживать работников "молотобойцев". К этой инициативе присоединились руководители клуба и главный тренер Дэвид Мойес – их заработки уменьшатся на 30%.

После 29-ти туров АПЛ Вест Хэм находится на 16-й строчке турнирной таблицы.

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