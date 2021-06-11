Руководство Вест Хэма убедило действующего наставника команды Дэвида Мойеса продлить контракт, сообщает Sky Sports.

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Новое соглашение о сотрудничестве между лондонцами и 58-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года. Напомним, Мойес работает в лагере "молотобойцев" с декабря 2019-го

В прошлом сезоне АПЛ Вест Хэм под руководством шотландца сумел финишировать 6-м и гарантировал себе место в Лиге Европы.

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