Вест Хэм согласовал новый контракт с Мойесом
19:50 - Читати українською
Похоже, Эвертону не удалось перехватить действующего наставника "молотобойцев".
Руководство Вест Хэма убедило действующего наставника команды Дэвида Мойеса продлить контракт, сообщает Sky Sports.
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Новое соглашение о сотрудничестве между лондонцами и 58-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года. Напомним, Мойес работает в лагере "молотобойцев" с декабря 2019-го
В прошлом сезоне АПЛ Вест Хэм под руководством шотландца сумел финишировать 6-м и гарантировал себе место в Лиге Европы.
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