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Вест Хэм согласовал контракт с Джеко

12:48 67 Читати українською
Вест Хэм согласовал контракт с Джеко
Эдин Джеко / ФК Рома

Боснийский форвард Эдин Джеко близок к возвращению в английскую Премьер-лигу.

По информации Il Tempo, Рома пока не спешит продлевать контракт с 33-летним нападающим, действие которого завершается летом 2020 года. В то же время Джеко уже якобы согласовал детали личного контракта с Вест Хэмом.

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"Молотобойцам" осталось только договориться с Ромой по трансферу. Римляне уже отклонили одно предложение от лондонцев и рассчитывают заработать от продажи Эдина минимум 20 млн евро.

В текущем сезоне Джеко сыграл 32 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Отметим, что босниец в свое время выступал в составе Манчестер Сити и дважды становился чемпионом Англии в составе "горожан". Ранее сообщалось, что на нападающего также претендует Интер.

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