Бывший клуб Андрея Ярмоленко – Вест Хэм – хочет видеть в своих рядах полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, сообщает The WestHamNews.

Зинченко сенсационно оказался в списке целей Челси – лондонцы хотят подхватить аж 3 игроков Ман Сити

По информации источника, "молотки" приступили к работе над возможным трансфером украинца, однако уже на первых этапах столкнулись с трудностями. Финансовые запросы Зинченко оказались слишком высокими для лондонцев. Как следствие, по состоянию на сегодняшний день клуб не готов платить звезде сборной Украины ту сумму, которую тот хотел бы получать.

Напомним, об интересе к Зинченко заявляли также Арсенал, Челси, Эвертон и Ньюкасл. Контракт украинца с Ман Сити рассчитан еще на 2 года, нынешняя цена согласно Transfermarkt составляет 25 млн евро.

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